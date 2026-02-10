En Colo Colo tienen un gran evento para este miércoles 11 de febrero, donde se llevará a cabo la ‘Noche Alba Solidaria’ en el Estadio Monumental, para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble.
Esta actividad fue anunciada el pasado viernes, confirmándos dos partidos amistosos, donde el equipo femenino se enfrentará a Palestino y el masculino se medirá con Unión Española.
También habrá show artístico, donde por ahora está confirmada la artista Princesa Alba y la agrupación Inti-Illimani.
El evento estará animado por el comediante Pedro Ruminot, quien también ejerce como director de relaciones públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo, con la colaboación del ídolo Carlos Caszely y el recordado relator Vladimiro Mimica.
¿Cuándo y a qué hora es la ‘Noche Alba Solidaria’?
La ‘Noche Alba Solidaria’ será este miércoles 11 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.
¿Quién transmite el amistoso de Colo Colo vs. Unión Española?
Este evento será transmitido en televisión por TNT Sports (señal básica y premium) y por la plataforma de pago HBO Max con suscripción a TNT Sports.
En síntesis
- La Noche Alba Solidaria inicia este miércoles 11 de febrero a las 19:00 horas.
- Colo Colo enfrentará a Unión Española y el equipo femenino jugará contra Palestino.
- El evento en el Estadio Monumental será transmitido por TNT Sports y HBO Max.