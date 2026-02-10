En Colo Colo tienen un gran evento para este miércoles 11 de febrero, donde se llevará a cabo la ‘Noche Alba Solidaria’ en el Estadio Monumental, para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble.

Esta actividad fue anunciada el pasado viernes, confirmándos dos partidos amistosos, donde el equipo femenino se enfrentará a Palestino y el masculino se medirá con Unión Española.

También habrá show artístico, donde por ahora está confirmada la artista Princesa Alba y la agrupación Inti-Illimani.

El evento estará animado por el comediante Pedro Ruminot, quien también ejerce como director de relaciones públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo, con la colaboación del ídolo Carlos Caszely y el recordado relator Vladimiro Mimica.

¿Cuándo y a qué hora es la ‘Noche Alba Solidaria’?

La ‘Noche Alba Solidaria’ será este miércoles 11 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Quién transmite el amistoso de Colo Colo vs. Unión Española?

Este evento será transmitido en televisión por TNT Sports (señal básica y premium) y por la plataforma de pago HBO Max con suscripción a TNT Sports.

Colo Colo invitó a Unión Española a la ‘Noche Alba Solidaria’. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

