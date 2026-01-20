Este martes en Colo Colo dieron inicio al registro de sus hinchas para implementar el nuevo sistema de torniquetes en el Estadio Monumental, donde el club busca mejorar la seguridad y avanzar en la experiencia estadio.

El registro facial será el sistema habilitado para la compra y uso de entradas para los partidos del Cacique, tanto del fútbol masculino y femenino en La Ruca.

Los hinchas ya pueden hacer el trámite de forma gratuita en una página web que habilitaron desde el cuadro popular, que es la siguiente: facialcolocolo.eleventickets.com.

Mientras tanto, en Colo Colo ya recibieron los nuevos torniquetes que llegaron en camiones hasta Macul, para ser instalados antes del debut de los albos en la Liga de Primera 2026.

Así lo dio a conocer el gerente de operaciones Gustavo Poblete a través de un video institucional, en el que explica el contenido de seis contenedores con 122 torniquetes con reconocimiento biofacial, que están siendo distribuidos en los distintos accesos del Monumental.

Cabe recordar que el estreno de Colo Colo como local en el torneo nacional será el sábado 7 de febrero a las 20:30 horas ante Everton de Viña del Mar por la segunda fecha.

