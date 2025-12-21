Colo Colo anuncio hace unos días el fichaje de Matías Fernández Cordero, el primero para la temporada 2026 y quien busca dejar en el olvido el paso de Mauricio Isla y posicionarse rápidamente como titular del equipo.

El Mercado de Fichajes, eso sí, no está cerrado y los albos seguirán viendo alternativas en la defensa, en el arco y también en el frente de ataque donde necesitan variantes para ser más competitivos la próxima temporada.

En esa línea, surgió una inesperada opción tras el ofrecimiento que hizo Martín Rodríguez, ex jugador del Cacique quien tuvo dos pasos por el Estadio Monumental y actualmente se encuentra en el fútbol turco.

¿Busca su regreso a Macul? | Foto: Photosport

Mediante una publicación en Tiktok, un usuario desafió al jugador: “Like si volverías al Colo por una temporada gratis”. ¿La respuesta de Martín Rodríguez? No se hizo esperar, le dio ‘like’ al comentario y comentó: “Ahora fijo”.

De todas maneras, Martín Rodríguez no tuvo una buena salida de Colo Colo en 2021, donde prácticamente ‘dejó al equipo botado’ para partir a Turquía y los hinchas quedaron muy molestos con su actitud.

Cabe recordar que Martín Rodríguez estuvo el primer semestre en Chile y defendió la camiseta de Ñublense, pero en la segunda mitad del año armó sus maletas y partió a Turquía para defender al Berzurumspor FK.

