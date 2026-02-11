En la tarde-noche de este miércoles se llevará a cabo la ‘Noche Alba Solidaria’ que organizó Colo Colo para recaudar fondos e ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble.

El evento tendrá lugar en el Estadio Monumental y se disputarán tres partidos amistosos, comenzando por el equipo femenino del Cacique contra influencers, luego el primer equipo masculino de Colo Colo contra Unión Española y finalmente las albas se medirán con Palestino.

Además, hay tres artistas confirmados que estarán animando esta jornada en Macul: ‘Princesa Alba’, ‘Leo Soto y la Sonora de Todos’, y la agrupación ‘Inti-Illimani Histórico’.

La animación estará a cargo del comediante Pedro Ruminot, quien además es director de relaciones públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo. En esta ocasión será acompañado por el ídolo colocolino Carlos Caszely.

Las puertas del Monumental abrirán a las 17:00 horas y las actividades comenzarán a partir de las 18:30 horas. Mientras que el partido de fondo tendrá transmisión televisiva.

Line Up de la ‘Noche Alba Solidaria’.

¿A qué hora es el partido amistoso de Colo Colo vs. Unión Española?

El partido amistoso de Colo Colo contra Unión Española comenzará a las 20:30 horas, donde el entrenador Fernando Ortiz mandará a la cancha un equipo alternativo.

¿Qué canal transmite la Noche Alba Solidaria?

La ‘Noche Alba Solidaria’ será transmitida en televisión por la señal básica de TNT Sports y en streaming por la plataforma de pago HBO Max.

En síntesis