Este miércoles se llevará a cabo la ‘Noche Alba Solidaria’ de Colo Colo en el Estadio Monumental, para recaudar fondos e ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble.

El evento fue lanzado el pasado viernes y de a poco se fueron confirmando los números artísticos, ya que en la previa de los partidos amistosos del equipo femenino contra Palestino y del masculino contra Unión Española, habrán tres shows de artistas nacionales.

La primera en confirmar su presencia fue la artista de pop-urbano ‘Princesa Alba’, quien viene de quedarse con el tercer lugar en el exitoso programa televisivo ‘Fiebre de Baile’.

También rápidamente fue confirmada la agrupación ‘Inti-Illimani Histórico’, quienes estaban pendientes por las celebraciones del centenario en 2025, las que fueron canceladas.

Y, finalmente, Colo Colo anunció a la banda de cumbia tropical ‘Leo Soto y la Sonora de Todos’, heredera de la orquesta del fallecido músico Tommy Rey.

Este es el Line Up de la ‘Noche Alba Solidaria’.

La ‘Noche Alba Solidaria’ contará con la animación del comediante Pedro Ruminot, que además es el director de relaciones públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo. Lo acompañarán el ídolo albo Carlos Caszely y el histórico relator Vladimiro Mimica.

También fueron invitados un grupo de influencers, quienes jugarán un partido de exhibición ante el equipo femeino del cuadro popular.

¿A qué hora es la Noche Alba Solidaria?

La apertura de puertas del Estadio Monumental será a las 17:00 horas y las presentaciones artísticas comenzarán a las 18:30 horas.

Mientras que el partido amistoso de fondo entre Colo Colo y Unión Española será a las 20:30 horas y será transmitido por TNT Sports (señal básica).

En síntesis