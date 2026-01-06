Colo Colo ya inició su trabajo de pretemporada pensando en lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ se preparan con todo para llegar de la mejor forma a lo que será este inicio de año.

Mientras los trabajos están en marcha, la dirigencia del ‘Popular’ busca moverse dentro del mercado de pases, en el que Fernando Ortiz sigue esperando por refuerzos para este año.

En las últimas horas, mucho movimiento se ha hecho notar en Colo Colo con lo que son las inminentes partidas de Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Salomón Rodríguez, en donde por este último, el DT pidió inmediatamente a un delantero más.

El gran nombre que pidió el estratega argentino para reforzar el ataque de Colo Colo en este 2026 es el paraguayo Robert Morales, quien hoy milita en el Toluca de México y es un viejo conocido de Fernando Ortiz.

Colo Colo le diría adiós a Morales | FOto: Getty Images

Tras esta solicitud, en el ‘Cacique’ parecían tener negociaciones en marcha para poder cumplir el deseo de mercado de su entrenador para esta temporada, pero en las últimas horas, una dura noticia se hizo sentir en Colo Colo.

Morales seguiría en México

Cuando se pensaba que Morales tenía el camino libre para llegar a Colo Colo, en las últimas horas se conoció el importante interés de Pumas de la UNAM de México en poder contar con el paraguayo y tendrían todo avanzado por su fichaje.

Asi lo informó la periodista de ESPN México, Adriana Maldonado en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Pumas tiene todo encaminado para fichar a Robert Morales.

“Los Universitarios cerca de fichar al delantero Robert Morales. Ya hay negociación entre Pumas y Toluca por el delantero paraguayo”, declaró.

De esta forma, Colo Colo le diría adiós a otro gran anhelo de mercado que ha tenido Fernando Ortiz para el ‘Cacique’ en este 2026, lo que sin duda ha sido un importante problema.

En Síntesis