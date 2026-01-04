Colo Colo se presentó el día de ayer en la Clínica MEDS de Lo Barnechea para hacerse los chequeos médicos antes de entrar a la pretemporada, donde el Cacique iniciará los trabajos este lunes en las dependencias del SIFUP.

Ya en la llegada de los jugadores se pudo ver la nueva indumentaria de entrenamiento de los albos, donde destacó un fuerte color rojo y negro que le dan vida a la nueva ropa Adidas del Cacique para la temporada que se avecina.

Si bien todavía no hay información oficial de cuándo ni dónde será lanzada la nueva camiseta de Colo Colo para la temporada 2026, un sitio especializado en camisetas se anticipó y filtró lo que será la nueva piel del Cacique.

Si bien la camiseta de local se mantiene muy similar a la de la temporada pasada, sería la de visita la que cuenta con un diseño más moderno: se reemplaza el blanco por el rojo tanto en el logo de la marca como el del auspiciador, además de detalles en el cuello.

¿Será realmente los modelos que use el Cacique en la temporada 2026? Habrá que esperar a una comunicación oficial por parte de Blanco y Negro y Adidas para saber cuándo se podrá ver la nueva camiseta.

En síntesis

Colo Colo realizó ayer sus chequeos médicos en la Clínica MEDS previo al inicio de pretemporada.

El plantel iniciará sus trabajos en terreno este lunes en las dependencias pertenecientes al SIFUP.