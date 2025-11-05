Ha pasado un largo tiempo desde que La Roja concretó su eliminación del Mundial de Norteamérica 2026, donde Chile quedó en el último lugar de las Clasificatorias CONMEBOL para la cita mundialista.

Si bien la Selección Chilena no tendrá participación en la Copa del Mundo, sí tendrá un calendario de amistosos en todas las fechas FIFA, donde la ANFP espera tener el próximo año al entrenador titular de La Roja.

Donde sí hay novedades es fuera de la cancha, toda vez que el sitio Footy Headlines filtró cómo será la camiseta de la Selección Chilena para el año 2026, donde los hinchas deliraron con el diseño.

El cóndor arriba. | Foto: Footy Headlines

“Al fin”, “Está buena”, “Primera vez que Adidas hace una camiseta de Chile bonita”, fueron algunos de los comentarios de los forofos, quienes ya se ilusionan con la nueva pilcha que tendrá el combinado nacional.

Uno de los grandes detalles que pasaron desapercibidos es el cóndor que tiene en la parte trasera, un guiño al escudo patrio y un símbolo del país más austral del mundo y el más estable en esta parte de la región.

Así las cosas, Chile podría estrenar camiseta el próximo 2026, donde lamentablemente tendrá que ver por el televisor el Mundial de Norteamérica 2026 donde Argentina buscará reeditar el título conseguido en 2022.

