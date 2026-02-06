Esta tarde se dio a conocer la citación de Colo Colo para su estreno de local en la Liga de Primera 2026, donde mañana (sábado) el Cacique recibirá a Everton de Viña del Mar buscando su primer triunfo de la temporada.

Cabe recordar que el cuadro popular viene de caer por 3-1 en el debut ante Deportes Limache en Valparaíso, una derrota que caló hondo y que hizo ver muy mal a los dirigidos por Fernando Ortiz.

Por lo mismo, el técnico argentino planea varios cambios en el equipo titular y también hay novedades en la nómina para este compormiso.

El Tano Ortiz convocó a 20 jugadores, donde incluyó a uno de sus últimos refuerzos. Se trata del volante Álvaro Madrid, quien fue presentado el miércoles y está listo para hacer su estreno, nada más que antes su ex equipo.

Mientras que Lauraro Pastrán, que fue presentado junto al mediocampista, no fue tenido en cuenta para este compromiso, pues le faltaría ponerse a punto debido a que estuvo varios días son poder entrenar.

La otra noticia positiva para los albos es el regreso del goleador Javier Correa, quien cumplió con una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, sanción que arrastraba desde la temporada pasada.

En esta ocasión el DT de 48 años volvió a dejar al margen al joven arquero Eduardo Villanueva, quien podría salir a préstamo antes que cierre el mercado de fichajes. En su lugar, vuelve a ser citado el canterano Gabriel Maureira, quien secundará al capitán Fernando De Paul.

Otro ausente en Colo Colo es el defensa uruguayo Javier Méndez, que le queda por cumplir una fecha de suspensión.

Revisa la citación de Colo Colo a continuación:

La citación de Colo Colo para el partido contra Everton.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Everton?

El partido entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar se disputará este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la segunda fecha de la Liga de Primera.

En síntesis