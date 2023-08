Esteban Pavez realizó unas polémicas declaraciones en la previa al Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile que se jugará el sábado a las 15:00 en el estadio Santa Laura por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023. El Huesi dijo expresó su deseo para que Jordhy Thompson partiera al Xolos de Tijuana y no jugara debido a que no lo veía enfocado producto de la opción de ir a México, que finalmente no se concretó porque el Cacique no aceptó la propuesta.

“Creo que sería bueno que se fuera ahora y que el Superclásico no lo jugara, porque lo he visto entrenar esta semana y su cabeza está fuera de Chile”, fue parte de lo que expresó el capitán de Colo Colo en la conferencia. Esta declaración no cayó bien al interior de Blanco y Negro. El presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing manifestó su desacuerdo. “No me parece adecuado que Esteban se pronuncie sobre eso, porque es una decisión de la institución; la toma la gerencia deportiva junto al directorio”.

Roberto Rojas aseguró que Jordhy Thompson es quien debe debe definir si está o no para jugar el Superclásico. “Hay que respetar las diferentes opiniones en ese sentido. Claro que uno no puede estar de acuerdo con la opinión de otro jugador o de algún dirigente. Pero creo que la decisión es del jugador, es el que tiene la última decisión de estar o no estar en un compormiso como ese”, expresó el histórico exarquero de Colo Colo en diálogo con Bolavip Chile.

Cóndor Rojas cree que Esteban Pavez no era el más indicado para opinar

El Cóndor aseguró que Esteban Pavez no era el más idóneo para dar su punto de vista. “El capitán no es el más adecuado para opinar. Cuando se pone una opinión en ese sentido, hay jugadores dentro del equipo que están a favor del muchacho, otros no, eso hace más que se dividan, no es bueno”.

Roberto Rojas se refiere a las palabras de Esteban Pavez (Foto: Photosport)

El histórico siente que no es resorte del mediocampista y que Thompson debía definir. “No es función del capitán, le cae al jugador la responsabilidad de decidir lo que el quiere”.