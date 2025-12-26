Tras la salida de Esteban “Chino” González al Querétaro de México, luego de consagrarse campeón de la Liga de Primera 2025 y clasificar a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores, Hernán Caputto asumió como nuevo director técnico del club aurinegro.

Entre sus principales desafíos está mantener la base del equipo que logró el histórico título y reforzar el plantel para la temporada 2026, asegurando la continuidad de jugadores clave. Entre ellos destacan Cristian Zavala y Bruno Cabrera, piezas fundamentales en el esquema de los Piratas durante la última campaña.

En las últimas semanas, Zavala, cuyo pase pertenece a Colo Colo, y Cabrera, con contrato vigente en Coquimbo, han sido objeto de seguimiento y negociaciones, mientras en la Cuarta Región se busca definir el plantel en plena pretemporada.

Caputto habla sobre la situación de Zavala y Cabrera

En conversación con el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, Caputto entregó detalles sobre ambos jugadores y la intención del club de mantenerlos en el plantel.

Sobre Zavala, Caputto explicó: “Es un jugador que quiere estar acá, nosotros lo queremos, el club lo quiere y él lo sabe. El club dueño de su pase es Colo Colo, entonces están entre clubes negociando el tema de generar la continuidad o cómo él continúa acá. Los primeros días del mes ojalá esté resuelto y esté acá”.

En Coquimbo confían en llegar a buen puerto por la negociación por Zavala | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Respecto al defensor argentino, añadió: “Va a estar pasado mañana acá y ya conversé con él. Si hay opciones como muchos futbolistas, tiene cláusula, pero tiene contrato vigente y le manifesté lo que lo quiero, lo que me gustaría seguir con él y a él le gusta estar acá”.

Con estas declaraciones, el estratega de 51 años deja en claro que ambos futbolistas son prioridad para Coquimbo Unido, y que los dirigentes de la institución trabajan para resolver su continuidad de cara a la próxima temporada.

