En Coquimbo Unido encontraron rápidamente al jugador que reemplazará a una de sus grandes figuras en el histórico título de la Liga de Primera 2025.

El defensa Bruno Cabrera tendría todo acordado para partir a Newell’s Old Boys de Argentina, equipo que lo repatriará a sus 28 años, tras su salida de Barracas Central en 2021.

Para cubrir esta salida, los Piratas ya tienen a su sustituto, que será uno de los jugadores más codiciados de las últimas temporadas en el fútbol chileno.

Según información del periodista deportivo Jorge ‘Coke’ Hevia, se trata del zaguero Benjamín Gazzolo, chileno de 28 años que viene de quedar libre de Huachipato.

El defensor fue campeón con los Acereros del Campeonato Nacional 2023, donde se consagró en Primera División. Esta vitrina hizo que varios clubes se interesaran en sus servicios, como Universidad de Chile, Universidad Católica, O’Higgins, Everton, Palestino, entre otros.

En la última temporada, el oriundo de San Felipe disputó 28 partidos, anotando un gol y dando una asistencia. Se perdió 12 duelos por lesión entre enero y abril del 2025, pero retomó la titularidad y finalizó el año como campeón de la Copa Chile con los Acereros.

Benjamín Gazzolo parte a Coquimbo Unido para este 2026. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Los refuerzos de Coquimbo Unido

En Coquimbo Unido, el entrenador Hernán Caputto ya tiene cinco refuerzos, a los que se sumará Gazzolo. Estos son: Matías Facchia, Guido Vadalá, Luis Riveros, Pablo Rodríguez y Lucas Pratto.

Aunque los aurinegros también han tenido salidas importantes, comenzando por el entrenador Esteban González (Querétaro), el volante Matías Palavecino (Universidad Católica), el delantero Cecilio Waterman (Universidad de Concepción) y el extremo Cristián Zavala que regresó a Colo Colo.

De todas formas, el Barbón se sigue reforzando para lo que será una exigente temporada 2026, donde competirá en Copa Libertadores y defenderá el título de la Liga de Primera.

