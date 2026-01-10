Colo Colo se sigue moviendo dentro de este mercado de pases, en donde los ‘Albos’ agilizan sus movimientos para poder seguir reforzando su plantel de cara al 2026.

En uno de los puestos que ha sido prioridad para el ‘Cacique’ poder reforzar ha sido en la defensa central, en la que tras la salida de Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia, en Colo Colo buscan nuevos nombres en dicha zona.

Por esto Fernando Ortiz ha debido buscar nuevos nombres para poder nutrir dicha zona, en la que uno de sus grandes anhelos en este mercado en las últimas horas hizo noticia.

Se trata del defensor argentino Bruno Cabrera, una de las grandes figuras del Coquimbo Unido campeón, era el gran anhelo del DT de Colo Colo para reforzar su defensa, pero nunca pudieron llegar a un acuerdo por el jugador.

Cabrera vuelve a Argentina | Foto: Photosport

Cuando se pensaba que el zaguero de los ‘Piratas’ se iba a mantener en el fútbol chileno para este 2026, en las últimas horas una importante noticia se dio a conocer sobre su Futuro.

Newell’s se queda con el anhelo de Colo Colo

Hace unos instantes, el periodista Gonzalo Calvigioni informó en su cuenta de ‘X’, que Newell’s Old Boys logró el fichaje del defensor Bruno Cabrera, quien en este 2026 volverá a su país natal.

“Atentos. Bruno Cabrera será jugador de Newell’s, cerrado. Newell’s compra el pase. Como contamos siempre, iba a venir a jugar al rojinegro”, declaró.

De esta forma, Colo Colo le dice adiós a quien era uno de lo grandes deseos de su entrenador para poder reforzar la zona defensiva en el ‘Cacique’ para el 2026.

