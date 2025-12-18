Colo Colo se sigue alistando para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ buscan dar vuelta la página de lo que fue su 2025 para el olvido y para el próximo año, aspiran a ir por todo a nivel nacional.

Por esto, desde el ‘Cacique’ son conscientes de que este mercado de pases es importante para reforzar su plantel y luchar por los tres grandes objetivos del 2026: Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

Varios nombres son lo que han aparecido en el radar del equipo de Fernando Ortiz, en la que uno de estos ha sido el del defensor argentino de Coquimbo Unido, Bruno Cabrera, quien ha manifestado su interés de vestir la camiseta del ‘Albo’, pero en esta carrera, Colo Colo no correría solo.

Desde hace unos días, se ha conocido que desde el fútbol argentino también estarían siguiendo de cerca a la gran figura de la zaga del ‘Pirata’, en la que en esta jornada se supo concretamente el club de Argentina que lo busca.

Cabrera es opción en Colo Colo | Foto: Photosport

Newell’s Old Boys va por Cabrera

Así lo dio a conocer en esta jornada el periodista, Gonzalo Calvigioni en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que que Newell’s Old Boys sería el equipo que sigue de cerca a Bruno Cabrera.

“Desde Chile me cuentan que Bruno Cabrera estaría en el radar de Newell’s. Es zaguero de Coquimbo, convirtió cinco goles en 28 partidos. Colo Colo está firme para contratarlo”, señaló.

Con este escenario, las próximas horas se tornan importantes para conocer que será del futuro de Bruno Cabrera, en la que junto a su entorno tomarán la decisión de seguir en Chile o retornar a Argentina.

