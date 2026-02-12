El cierre del libro de pases en el fútbol chileno sigue generando movimientos estratégicos, y uno de los protagonistas de esta semana es Bryan Soto. El volante central, perteneciente a los registros de Colo Colo, ha sido confirmado como la nueva incorporación de Audax Italiano, club al que llega en calidad de préstamo por toda la temporada 2026.

Tras finalizar su préstamo en Deportes Iquique, el jugador regresó al Estadio Monumental con la intención de pelear un puesto en el mediocampo de los albos, sin embargo, tras la pretemporada y las evaluaciones tácticas del cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, se le comunicó al jugador de 24 años que no sería prioridad para el presente año.

Ante la falta de minutos proyectada en Macul, la gerencia técnica optó por buscarle una salida que le permitiera mantener el ritmo competitivo mostrado el año anterior.

Bryan Soto le marcó un gol a la U jugando por Deportes Iquique

Un refuerzo con roce internacional para Gustavo Lema

A diferencia de otros juveniles que salen a préstamo con poca experiencia, Bryan Soto aterriza en el Estadio Bicentenario de La Florida con un currículum reciente bastante sólido. Durante su última campaña con Deportes Iquique, a pesar del amargo descenso del equipo, el volante fue uno de los puntos altos y demostró gran polifuncionalidad.

Regularidad absoluta: Disputó un total de 30 partidos , consolidándose como titular en gran parte de ellos.

Disputó un total de , consolidándose como titular en gran parte de ellos. Experiencia continental: Sumó valiosos minutos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana , un factor que el técnico “itálico”, Gustavo Lema , valoró para fortalecer la zona de volantes.

Sumó valiosos minutos en la y , un factor que el técnico “itálico”, , valoró para fortalecer la zona de volantes. Presencia en el área: Además de su labor de contención y distribución, aportó dos goles importantes en la temporada pasada.

Presente y proyección en Audax

Según los últimos reportes, Soto no ha perdido tiempo y ya se encuentra entrenando de manera normal con el plantel de Audax Italiano. Su llegada busca suplir la necesidad de equilibrio en el mediocampo del conjunto verde, aportando la dinámica que lo caracteriza desde su formación en la cantera alba.

Para el jugador, esta representa una oportunidad de oro: demostrar que tiene el nivel necesario para liderar un equipo de Primera División y, eventualmente, regresar a Colo Colo con la madurez necesaria para ser titular indiscutido.