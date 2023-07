Crack peruano le pone todas sus fichas a Carlos Palacios en Colo Colo: "Con confianza no lo para nadie"

Carlos Palacios deslumbró a todos los hinchas nacionales en la temporada 2020 cuando vestía la camiseta de Unión Española, tanto así que se ganó rápidamente el apodo de “La Joya” y sus buenas actuaciones lo llevaron hasta el Inter de Porto Alegre.

Fue en el club brasileño donde el mediocampista de 22 años no pudo demostrar toda su calidad y tuvo que partir a préstamo a Vasco Da Gama, para luego recalar en Colo Colo, donde busca un renacer futbolístico.

Palacios es una de las grandes figuras del elenco dirigido por Quinteros | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Si hay alguien que conoce a Palacios por su paso por Porto Alegre fue Paolo Guerrero, histórico goleador incaico, quien en conversación con DSports se mostró confiado por lo que pueda demostrar el ex seleccionado nacional.

“Carlitos es un gran jugador, no hay dudas de la calidad que tiene. En Brasil tuvo un paso de adaptación por un fútbol nuevo, aparte es muy joven. A lo largo del tiempo va a demostrar su calidad. A un jugador con confianza no lo para nadie”, señaló el ex Racing Club.

“Quizás perdió confianza y no le fue bien en Inter, pero le queda mucho para demostrar lo que es y vale. En un corto tiempo van a poder disfrutarlo”, remató

Recordar que en la misma entrevista, Guerrero confirmó que tuvo contactos con dirigentes del Cacique para poder saber su situación contractual.