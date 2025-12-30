Carlos Palacios y Williams Alarcón cerraron un 2025 con más sombras que luces después de una irregular temporada en Boca Juniors. Ahora, el conjunto Xeneize entró en el área de las definiciones de cara a la próxima temporada, y en esa línea, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme definió quién será el entrenador en 2026.

Luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fue su ayudante técnico Claudio Úbeda quien tomó las riendas del plantel en el segundo semestre, donde los ‘bosteros’ alcanzaron las semifinales del Torneo de Clausura y la clasificación a Copa Libertadores.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – MAY 10: Carlos Palacios of Boca Juniors gestures during a Torneo Apertura 2025 round of sixteen match between Boca Juniors and Lanus at Estadio Alberto J. Armando on May 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Ante este panorama, Boca Juniors habría decidido mantener la estabilidad en su banca para la temporada 2026. Según reportes desde Argentina, la directiva liderada por Juan Román Riquelme ratificó a Claudio Úbeda como director técnico, apostando por la continuidad del proyecto actual.

El entrenador de 56 años tendrá la misión de encabezar el proceso deportivo tras el Clausura, con el objetivo principal de devolver al club a la gloria en la Copa Libertadores, que vuelve a ser la prioridad absoluta del “Xeneize”.

Así, Carlos Palacios y Williams Alarcón buscarán mayor protagonismo, tras una temporada donde el exColo Colo agarró camiseta titular, mientras que el excalerano se mantuvo como una alternativa en un equipo que demoró en encontrar la estabilidad deportiva.

En resumen…