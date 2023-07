Cristián Arcos se preocupa por las continuas expulsiones que sufre Gustavo Quinteros: "No es la primera vez, tiene que revisarse"

Colo Colo derrotó por dos goles a cero a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, en un partido que estuvo acorde al clima, demasiado frío y en el cual el cuadro albo, jamás vio amenazado su triunfo.

Pero si algo se puede criticar de la jornada, es la nueva expulsión que sufrió el estratega del cacique, Gustavo Quinteros, quien antes de finalizar la primera mitad, fue expulsado por el juez Miguel Araos, tras doble amarilla.

Bolavip Chile conversó con el periodista Cristián Arcos, quien tuvo conceptos para esta nueva pataleta del estratega albo. En la ocasión, el comunicador manifestó que la situación, es a lo menos, llamativa.

“Sí, es llamativo porque te expulsan por alegar en un partido en que vas ganando y en que el equipo estaba jugado bien e incluso pudiste hacer más goles. No se en qué influye en el resultado, pero la presencia del entrenador siempre es importante”, confesó el tenor escritor.

A su vez, sostuvo que esta situación tan reiterada en el entrenador, por lo menos, debiese revisarse en la interna del club. “No es la primera de Quinteros, entonces me parece que hay un tema que parte que el entrenador tiene un rol diferente al jugador de campo. Está bien que alegue, pero me parece que tantas expulsiones es algo que tiene que revisarse, no digo de castigos, pero sí revisarse”, enfatizó el comentarista.

Quinteros, previo a ser expulsado (Photosport)

Finalmente, invitó a Quinteros a comenzar por él antes de querer castigar a algún jugador, como lo hizo en su momento con el uruguayo Falcón. “Cuando los jugadores se han hecho expulsar, él ha sacado a los jugadores del equipo. Pasó con Maximiliano Falcón y le costó un mundo volver. Antes de eso, todo debe partir por él”, cerró Arcos.