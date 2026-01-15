En Colo Colo están próximos a oficializar a su cuarto refuerzo en este mercado de fichajes, donde hasta el momento el Cacique tiene tres caras nuevas: Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez.

La nueva contratación de los albos sería el delantero argentino Maximiliano Romero, quien pertenece a Argentinos Juniors y tendría todo avanzado con el cuadro popular, lo que se ratificará mañana (viernes) en la reunión de directorio de Blanco y Negro.

Mientras tanto, el periodista Leonardo Burgueño de Radio ADN reveló que el atacante de 27 años también estuvo en la carpeta de Universidad de Chile, por gusto del entrenador Francisco Meneghini, quien lo dirigió en O’Higgins en 2025.

“Muy buen refuerzo, también lo seguía la U en caso de que no se concretara finalmente lo de (Juan Martín) Lucero. Lo había tenido Meneghini en O’Higgins”, expuso el comunicador argentino.

“Un delantero que le cambió absolutamente la cara del ataque a O’Higgins en la segunda mitad del año. Un delantero que llegó al PSV en algún momento, lo vendió Vélez, que tuvo una grave lesión en Argentinos Juniors, que lo frena un poco en su carrera. Termina jugando en O’Higgins”, recordó Burgueño.

“Si no hubiera tenido esa lesión, habría sido difícil que llegara en ese momento a O’Higgins. Termina siendo fundamental, tiene muy buenos movimientos, un delantero goleador”, completó.

Maximiliano Romero será nuevo refuerzo de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Respecto al desafío que se le viene al entrenador Fernando Ortiz en Colo Colo, considerando que Maxi Romero tendrá que jugar con Javier Correa en el ataque, Burgueño comentó:

“Va a ser interesante ahora la apuesta de Ortiz de cómo hacerlo jugar juntos, a Correa y Romero, más allá de que las características de los dos son distintas”.

Finalmente, repasó que el delantero “viene de un muy buen semestre en O’Higgins”.

En síntesis