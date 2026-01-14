En Blanco y Negro habrá una nueva reunión de directorio para definir al nuevo delantero que llegará a Colo Colo para esta temporada 2026, quien será el reemplazante del uruguayo Salomón Rodríguez.

El charrúa partió a préstamo al Montevideo City Torque y el entrenador Fernando Ortiz pidió ocupar esta vacante, donde hay varios candidatos que serán analizados por los directores.

Si bien se esperaba que el lunes se hablara de esto en la última reunión, lo cierto es que en aquella jornada solo aprobaron al defensa Javier Méndez.

Por ello, el directorio se volverá a reunir este viernes 16 de enero a las 16:00 horas, para definir al cuarto refuerzo del cuadro popular.

Cabe recordar que hasta el momento los albos suman al lateral Matías Fernández Cordero y los defensas uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Los delanteros que están en carpeta de Colo Colo

Las opciones que estarían en carpeta son Damián Pizarro, el argentino Maximiliano Romero, el colombiano Carlos Lucumí y otros más.

Tampoco se descarta la posibilidad de Daniel ‘Popín’ Castro, luego que Deportes Limache le volviera a abrir la puerta a Colo Colo.

Para estar presente en esta reunión, el presidente Aníbal Mosa no viajó con el plantel a Uruguay, donde Colo Colo disputará tres partidos amistosos, en el marco del torneo de verano Serie Río de La Plata. Estos son contra Olimpia (15/01), Alianza Lima (18/01) y Peñarol (21/01).

Aníbal Mosa encabeza la búsqueda de un nuevo delantero para Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis