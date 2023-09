Colo Colo desperdició la gran oportunidad de poder seguir acercándose a la parte alta de la tabla de posiciones y en esta jornada no pasó de un empate a un tanto ante Universidad de Chile en un nuevo Superclásico disputado en el Estadio Santa Laura.

Este duelo no estuvo excento de polémicas, en la que dentro del gol de los ‘Azules’, el cobro de tiro de esquina de Leandro Fernández, el balón se encontraba fuera del lugar permitido, algo que no fue visto por los jueces antes del gol de Ignacio Tapia.

Ante esta situación, el gerente deportivo del ‘Cacique’ Daniel Morón conversó con los medios de comunicación y mostró todo su descontento por lo que fue la actuación del arbitraje, en la que estalló por este cobro que no fue sancionado.

“Me acaban de decir que la pelota no estaba en el cuarto de círculo donde tenía que estar, donde siempre los árbitros están molestando a los jugadores de poner la pelota en la línea, eso me llamó la atención”, partió señalando Morón.

En Colo Colo no quedaron conformes por el arbitraje | Foto: Guillermo Salazar

Pero esa no fue la única jugada que reclamó el ex portero, sino que también reveló que hubo una dura entrada contra Carlos Palacios, que para él era una jugada para ir a revisar una potencial tarjeta roja para un jugador de la U.

“Otra cosa que me llamó la atención son tres jugadas que, no sé, para mí Palacios termina saliendo de la cancha por una patada que era por lo menos para revisar en el VAR. Después al mismo Palacios lo expulsan directo, ahí no tuvo ningún miramiento y le sacó roja directa, y después lo llamaron del VAR, lo que me llamó la atención es que no lo llamaron cuando fue la jugada contra él”, explicó.

Finalmente, Morón se explayó sin dramas a lo que fue la actuación del juez Felipe González, en que catalogó su cometido como algo escandaloso por la diferencia de criterios expuestos en esta jornada.

“Después la patada que le pegan a Oroz… es escandaloso. Que me disculpen pero es escandaloso. Por lo menos era para revisión de VAR, le dejo esa inquietud a los árbitros, sé que no les gusta que hablemos de ellos, pero hoy Felipe González jugó para sacar el partido adelante“, concluyó.

¿Cómo quedó el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Universidad de Chile y Colo Colo terminaron igualando a un tanto en el Estadio Santa Laura, en la que Ignacio Tapia anotó el gol para los ‘Azules’, mientras que Leandro Benegas se matriculó con el tanto para los ‘Albos’.