Colo Colo quiere dar su último gran golpe dentro del mercado de pases, en donde los ‘Albos’ buscan sumar una nueva incorporación para nutrir su plantel antes de que finalice la ventana de trasnferencias.

Por esto, el periodista Danilo Díaz ocupó su espacio dentro del programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN y comentar la opción que ha sonado con mucha fuerza en el ‘Cacique’, la del argentino Thiago Nuss, jugador que volvió loco al comunicador en sus inicios en Argentina.

“Gambeteador, a mí me voló la cabeza cuando lo vi en un partido con Argentinos Juniors contra Estudiantes, jugador de muy buen manejo, pensé que iba a dar un salto mayor”, partió señalando Díaz.

Entregando más detalles al respecto, el experto indicó “no era muy regular, pero ese partido me gustó muchísimo, porque la pide, va para adelante, es un jugador de muy buena técnica”.

Nuss es una opción en Colo Colo | Foto: Instagram

Siguiendo en esta línea, el ‘Tenor del Pueblo’ destaca de gran manera la agresividad que tiene el argentino para ir al ataque y que sin duda, en caso de arribar, sería un importante aporte en el fútbol chileno.

“Es un jugador agresivo con la pelota, la pedía, tiene buen manejo, ese día dije ‘este en Chile debería romperla’ es joven, después jugó en Atlético Tucuman y hoy está en el OFI, me llama la atención que pueda venir de allá para acá”, declara.

El único gran ‘pero’ de Díaz por Nuss

Finalmente, Díaz dio a conocer una parte negativa de lo que puede ser el posible arribo de Thiago Nuss a Colo Colo, en la que son sus expulsiones, en donde en su equipo ya lleva 4 tarjetas rojas, algo no muy común para un delantero.

“Hay un detalles si con Tiago Nuss, desde lo futbolístico me gustó muchísimo porque era valiente, los de Estudiantes raspaban y él los encaraba y le metían, pero tengo en el registro que él tiene 41 partidos en el OFi, tiene 13 goles en total, pero ojo, tiene 4 expulsiones y eso es muchísimo”, cerró.