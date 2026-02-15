Colo Colo ya empieza a ultimar sus detalles para lo que será su partido por la tercera fecha del torneo nacional, en donde los ‘Albos’ se verán las caras ante Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Para esta jornada, el equipo que es comandado por Fernando Ortiz busca sumar una nueva victoria en el torneo para seguir prendido en lo que es la lucha por el título.

El estratega argentino para el duelo ante los ‘Cementeros’ no hará cambio alguno y mantendrá a su onceno ganador de la pasada fecha ante Everton de Viña del Mar.

Por esto, Colo Colo saltaría a la cancha con: Fernando de Paul en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero como delanteros.

Colo Colo espera sumar un nuevo triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Unión La Calera se disputará este domingo 15 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

