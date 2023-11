Pato Muñoz tiene clara la película sobre el manejo de Colo Colo en el tema de Jordhy Thompson, quien ayer quedó en prisión preventiva por 45 días por protagonizar un femicidio frustrado en contra de su pareja Camila Sepúlveda.

Thompson reincidió por tercera vez en un caso de violencia intrafamiliar y el periodista de la Radio Cooperativa no se guardó nada y sabe que la preocupación de Colo Colo por cuidar al jugador apunta sólo a los réditos económicos, nada más.

“Seamos honestos, lo que Colo Colo puede hacer es olvidarse de ese jugador como un activo. Digamos la verdad… ¿Por qué le importa a Colo Colo y no lo despide hoy? Por qué es un activo y el cabro es bueno (…) Algo que no se hizo bien, porque rápidamente lo metió al ruedo de nuevo. Ahí Colo Colo se cayó y si no hace esa pérdida no va a superar el problema “, expresó Muñoz.

Incluso, el comunicador va más allá y se las canta claras al directorio de Blanco y Negro: “Depende de la óptica de donde lo quieran mirar, pero Colo Colo tiene que despedir a este jugador, no le queda otra vuelta”.

Jordhy Thompson cumple prisión preventiva por femicidio frustrado (Photosport)

Sin pelos en la lengua

Pato Muñoz ha sido uno de los más directos en el tema de Thompson y no le tembló la voz para dar su parecer sobre el mal manejo de Colo Colo y de Blanco y Negro.

El periodista es claro y contundente sobre la situación del delantero de 19 años, detenido en el Penal Santiago 1. “Está acusado de un homicidio (femicidio) frustrado. No sé si estamos entendiendo la dimensión del delito. A Colo Colo no le queda otra, tiene que despedir a ese jugador”.

Muñoz fue claro para fustigar y condenar públicamente el accionar de Thompson diciendo que “si le pegaste un cortito a tu polola en una discoteque y te grabaron no es normal, loco, no está bien (…) Si eso pasa, uno se tiene que examinar y decir algo que no está funcionando bien en mí. Lo mejor que pueden hacer sus amigos futbolistas es decírselo.”

Incluso, el Pato Muñoz va más allá al indicar que sus amigos del medio tienen que guiarlo por el buen camino y no decir que “Jordhy, compadre, a todos nos ha pasado y esto es así, porque eres famoso. Deberían decirle, tu tienes un problema grave y tienes que tratar de mejorarlo“.