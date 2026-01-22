El defensor uruguayo, Alan Saldivia cumplió en este mercado de pases su gran deseo de poder partir de Colo Colo y tener una nueva experiencia en el extranjero.

Saldivia se transformó en nuevo refuerzo de Vasco da Gama de Brasil en este 2026, club que desde el mercado pasado venía acechando al jugador uruguayo de 23 años.

Tras su llegada, el ex Colo Colo rápidamente se ha puesto a las órdenes de su entrenador Fernando Diniz, quien ya le ha dado minutos en esta temporada dentro del torneo Carioca.

Si bien su estreno fue el pasado fin de semana en la igualdad sin goles ante el Nova Iguacu, en las últimas horas el zaguero uruguayo vio minutos en la derrota de Vasco por 1-0 ante Flamengo en el Estadio Maracaná.

Saldivia recibe críticas en Brasil | Foto: Vasco Da Gama Flickr

Dentro de los 19 minutos que estuvo en el campo de juego, el ex Colo Colo colmó la paciencia de los hinchas de Vasco Da Gama, quienes lo aniquilaron en las redes sociales tras su bajo nivel.

“Dios mío. ¿Dónde encontró Vasco a Alan Saldivia? Me sorprende lo que ha hecho…”, indicó de forma irónica un fanático brasileño.

“Insistieron en fichar a ese tal Saldivia, qué jugador más vergonzoso”, señaló un hincha de Vasco Da Gama.

El rendimiento de Alan Saldivia no ha dejado para nada conforme a los hinchas de Vasco Da Gama en estos primeros partidos, en donde el ex Colo Colo deberá trabajar en poder mejorar su nivel y ganarse la confianza de su entrenador e hinchas.