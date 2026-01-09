Este viernes el defensa Alan Saldivia dejó de forma definitiva a Colo Colo para emprender rumbo a Brasil, tras destrabarse su fichaje en el Vasco Da Gama, club que pagará un millón y medio de dólares por el 55% de su pase.

El futbolista había abandonado la pretemporada del Cacique hace dos días, pero estaba a la espera que se resolvieran los últimos detalles en la negociación entre ambos clubes.

Esta jornada llegó al Aeropuerto Internacional de Santiago para tomar un vuelo hacia Río de Janeiro, donde lo estaba esperando la prensa, por lo que aprovechó de romper el silencio.

“Estaba contento porque el club me vio crecer y era muy chiquito cuando yo llegué. Hoy me puedo ir, en una oportunidad grande también, al fútbol brasileño, donde el fútbol es muy competitivo. Creo que cumplí un ciclo en Colo Colo, donde me fue, creo que en lo personal bien, crecí, aprendí mucho y bueno, contento por Colo Colo porque me dio la oportunidad, feliz”, expresó sobre lo que vivió en el cuadro popular.

Respecto a cómo quedaron las relaciones con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, comentó: “Todo bien, creo que me voy bien. Se habló todo con Aníbal, estábamos todos juntos, hubo acuerdo de ambas partes. Claramente siempre pasa algún detalle que otro, que siempre pasa eso, pero nada, tranquilo y feliz de que se haya podido dar”.

También fue consultado por los consejos que le dio Arturo Vidal para querer dar este importante paso a sus 23 años.

“Arturo siempre, se comenta un poco, él te da consejos. Obviamente que uno escucha y uno a veces ve que, cuando va cumpliendo su ciclo en el club, cree que ya es minuto de salir y tomar nuevos rumbos. Creo que era el momento, me lo había dicho ya”, reveló.

¿Volvería a Colo Colo en el futuro?

Finalmente, Saldivia dejó las puertas abiertas para un regreso a futuro al Estadio Monumental.

“Para mí Colo Colo es mi casa, donde yo aprendí ahí, crecí ahí. Yo era muy chico, tenía 17 años cuando llegué. Obviamente que, si en algún momento me toca volver, yo feliz. Pero si no, bueno, el futuro lo deparará”, cerró al paso.

Alan Saldivia se va de Colo Colo después de haber logrado tres títulos. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

