Este miércoles se selló la salida de Esteban Pavez de Colo Colo, quien rescindió su contrato con el Cacique para partir a Alianza Lima de Perú, donde lo pidió el entrenador Pablo Guede.

Si bien el Huesi quería terminar su carrera en el cuadro popular, se habría percatado que no estaba en los planes del técnico Fernando Ortiz, sumado a las críticas que recibió durante la temporada 2025.

Ante de emprender vuelo a Lima, el ex capitán albo atendió a la prensa en el Aeropuerto de Santiago, donde entregó su versión de esta salida.

“La verdad que son sentimientos encontrados. Hoy ha sido un día difícil, se me hace difícil hablar la verdad, todo el día he andando así. A veces las cosas no salen como uno quieren, mi idea era siempre retirarme en Colo Colo y las cosas no salen. El fútbol es de momento, creo que el año pasado no fue un momento bueno mío, tampoco del equipo. Siempre me hice cargo, siempre di la cara”, comenzó diciendo.

“Es duro, de verdad que es duro. Ha sido duro, no ha sido fácil. He llorado mucho hoy día la verdad. Pero igual es algo lindo también volver a salir al extranjero, sobre todo un equipo grande, que la próxima semana hay competencia internacional. Pero la verdad que ha sido duro y no ha sido fácil”, continuó.

“Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos, uno va viendo el día a día y yo todavía me siento importante. Bueno, por algo me llamó Pablo (Guede), hace rato la verdad que me iba hablando, otros clubes también me hablaron. Y yo la verdad que quería estar en Colo Colo, pero hace una semana atrás o menos ya tomé la decisión, por muchas cosas que estaba viendo, que sabía que estaba difícil jugar. Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile, no estar considerado, o estar en la banca”, agregó Pavez.

Esteban Pavez apunta a Fernando Ortiz y Aníbal Mosa

Al ser consultado por la conversación que tuvo con el Tano Ortiz y el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, el volante de 35 años explotó y dio a entender que la relación está rota.

“Eso lo voy a guardar para mí. Pero como digo, yo creo que lo más importante es lo que me dijeron mis compañeros, todavía me siguen mandando mensajes. Yo me quedo con eso. Y lo que dije ahí y hablé con el profe y con Aníbal, me lo guardo para mí. Pero igual, creo que mi despedida un poco fría. Hoy día yo creo que merecía mínimo una camiseta, una foto, un recuerdo o algo, no sé, del club, de la institución en este caso. Y la verdad que eso me duele. Yo he pensado y pienso que los últimos capitanes de Colo Colo ninguno se ha ido muy bien. Eso es una tónica y la verdad que no puede ser”, lanzó.

Finalmente, expuso que el técnico argentino nunca lo quiso y que incluso le dio el gusto a los críticos de sacarlo del equipo al término de la temporada 2025.

“La verdad, yo creo que no le gusto, nunca le gusté. Yo creo que también un poco me pasó en la cuenta el tema injerencial. También sé que al no convocarme y ese tipo de cosas, también es como un mensaje hacia la gente, que mucha gente lo quería. Y obviamente son cosas que a lo mejor no las comparto, pero soy respetuoso y siempre fui profesional y con eso me quedo”, cerró el ex Athletico Paranaense.

Esteban Pavez disparó con todo tras su salida de Colo Colo. (Foto: Javier Vergara/Photosport)

