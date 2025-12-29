Colo Colo ha tenido un escuálido Mercado de Fichajes hasta el momento y queda menos de una semana para que los jugadores se vuelvan a encontrar en el Estadio Monumental para preparar la temporada entrante.

Matías Fernández Cordero es la única incorporación hasta el momento, pero en Blanco y Negro pretenden que ese escenario cambie y ya habrían tentado a jugadores como Daniel ‘Popín’ Castro para que llegue al Estadio Monumental.

Colo Colo quiere los goles de Popín. | Foto: Photosport

Eso sí, la oferta inicial del Cacique no habría gustado en las huestes de Deportes Limache y la rechazaron categóricamente. Ahora, según informó Redgol, Aníbal Mosa y compañía subirían la puntería para quedarse con los goles de Popín.

Según informó el citado medio, el Cacique ofrecería cerca de US$ 500 mil dólares y que el cuadro de la Región de Valparaíso se quede con parte de la carta del jugador. Además, el juvenil Bastián Silva entraría en la operación para ayudar a los limachinos y no se descarta que otro más pueda partir.

Así las cosas, el Cacique puja para quedarse con una de las buenas figuras que tuvo la Liga de Primera 2025, quien a sus 31 años recién explotó y se transformó en la vedette del Mercado de Fichajes 2026.

En síntesis

Colo Colo negocia el fichaje de Daniel ‘Popín’ Castro con una nueva oferta económica mejorada.

El club albo ofrecería US$ 500 mil dólares y la cesión del juvenil Bastián Silva.