Colo Colo ha tenido un escuálido Mercado de Fichajes hasta el momento y queda menos de una semana para que los jugadores se vuelvan a encontrar en el Estadio Monumental para preparar la temporada entrante.
Matías Fernández Cordero es la única incorporación hasta el momento, pero en Blanco y Negro pretenden que ese escenario cambie y ya habrían tentado a jugadores como Daniel ‘Popín’ Castro para que llegue al Estadio Monumental.
Eso sí, la oferta inicial del Cacique no habría gustado en las huestes de Deportes Limache y la rechazaron categóricamente. Ahora, según informó Redgol, Aníbal Mosa y compañía subirían la puntería para quedarse con los goles de Popín.
Según informó el citado medio, el Cacique ofrecería cerca de US$ 500 mil dólares y que el cuadro de la Región de Valparaíso se quede con parte de la carta del jugador. Además, el juvenil Bastián Silva entraría en la operación para ayudar a los limachinos y no se descarta que otro más pueda partir.
Así las cosas, el Cacique puja para quedarse con una de las buenas figuras que tuvo la Liga de Primera 2025, quien a sus 31 años recién explotó y se transformó en la vedette del Mercado de Fichajes 2026.
En síntesis
- Colo Colo negocia el fichaje de Daniel ‘Popín’ Castro con una nueva oferta económica mejorada.
- El club albo ofrecería US$ 500 mil dólares y la cesión del juvenil Bastián Silva.
- Matías Fernández Cordero es, hasta el momento, la única incorporación confirmada para la temporada 2026.