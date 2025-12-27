Daniel ‘Popín’ Castro se está transformando en una de las vedettes del Mercado de Fichajes, toda vez que es pretendido por Colo Colo y también han surgido rumores desde el otro lado de la Cordillera de los Andes.

Según diversos trascendidos, Blanco y Negro habría ofertado a penas US$ 250 mil dólares por el delantero de Deportes Limache, cifra que no dejó para nada contento a los dirigentes del cuadro de la Región de Valparaíso.

Ahora, y según dio a conocer el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado, el cuadro ‘tomatero’ estaría pidiendo cerca de US$ 700 mil dólares por el 80% de su carta, un monto muy elevado para las pretensiones de Colo Colo.

La historia de Popín Castro. | Foto: Instagram

Pero, en lo que puede ser un vuelco en la negociación, fue el mismo Popín Castro quien alimentó la ilusión de los hinchas albos con una publicación en Instagram: dijo presente en la Clínica Meds de Lo Barnechea.

¿Y lo relevante? Resulta que el Cacique manda a todos los jugadores que va a incorporar a que se hagan chequeos en ese centro médico, por lo que podría ser una señal de que Castro arribaría al Estadio Monumental.

Lo cierto es que la incertidumbre crece sobre Popín Castro y hay indicios de que podría tener el gran salto en su carrera como futbolista profesional y arribar a Colo Colo de cara a la temporada 2026.

