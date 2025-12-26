El nombre de Daniel “Popín” Castro ha rondado con fuerza en el mercado de fichajes, especialmente tras el interés manifestado por Colo Colo. Sin embargo, desde Argentina comienzan a despejar cualquier ruido en torno a una eventual competencia por el delantero, ya que en Newell’s Old Boys descartan que el atacante de Deportes Limache esté realmente en carpeta.

Así lo explicó el periodista argentino Rodrigo Mendoza, quien cubre el día a día del cuadro rosarino y fue categórico al señalar que el nombre del goleador chileno no figura entre las prioridades del club. Si bien reconoció que Newell’s necesita reforzar varias zonas del campo tras una mala temporada, aseguró que la dirigencia y el entorno cercano al plantel no manejan información concreta sobre un interés real por Castro.

“Es un nombre que por lo menos entre los colegas que cubren Newell’s Old Boys, y repito, más allá del hermetismo… Los dirigentes no hablan”, dijo tajante a BOLAVIP.

De acuerdo a Mendoza, la ‘Lepra’ sí tiene avanzadas gestiones por otros puestos, como defensores y mediocampistas, e incluso ya ejecutó la opción de compra por un futbolista que tuvo un buen rendimiento durante el último torneo. En ese contexto, el nombre de “Popín” no apareció en ningún momento dentro del radar habitual del club.

Colo Colo corre solo: ‘Popín’ no está en carpeta de Newell’s

El comunicador fue más allá y explicó que, pese al tradicional hermetismo de los dirigentes de Newell’s, entre los periodistas que siguen a diario la actualidad del equipo no existe certeza ni señales de una negociación en curso por el delantero chileno. A lo más, recalcó, podría tratarse de una información originada fuera de Argentina.

Popín no estaría en carpeta de Newell’s (Foto: Andres Pina/Photosport)

Eso sí, Mendoza no negó que el puesto de centrodelantero sea una necesidad para el equipo rojinegro, especialmente tras la salida de jugadores como Carlos “Cocoliso” González, cuyo préstamo no fue renovado. Sin embargo, aclaró que una cosa es la urgencia deportiva y otra muy distinta es que exista un interés puntual por Castro: “es más, en las últimas horas se hizo opción del 80% de la ficha de un futbolista que estuvo una muy buena temporada también, pero no apareció en el radar el nombre de Popín”, aseguró.

Con este escenario, desde Rosario dejan claro que, al menos por ahora, Newell’s Old Boys no compite por el fichaje del atacante de Limache. Una señal relevante para Colo Colo, que sigue analizando alternativas ofensivas sin la presión de un rival directo desde el fútbol argentino.

Así, mientras el futuro de Daniel “Popín” Castro sigue abierto en el mercado, desde Argentina desmienten que el delantero sea objetivo de Newell’s, lo que le entrega al Cacique un camino más despejado si decide avanzar con fuerza por el goleador chileno.

DATOS CLAVE

El club Newell’s Old Boys descartó tener en carpeta a Daniel “Popín” Castro, desmintiendo la supuesta competencia con Colo Colo.

El periodista Rodrigo Mendoza confirmó que, pese a la necesidad de gol del cuadro rosarino, el nombre del chileno no figura en los planes de la dirigencia.