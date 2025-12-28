Colo Colo no se rinde en su deseo de fichar a Daniel “Popín” Castro para la temporada 2026. Tras el rotundo “no” que recibió Blanco y Negro al ofrecer 250 mil dólares más el préstamo de dos juveniles, la dirigencia alba ya estudia una nueva estrategia. La clave del éxito podría estar en un nombre que ya conocen muy bien en el “Tomate Mecánico”: el volante Bastián Silva.

El joven mediocampista de 21 años fue una de las piezas fundamentales en el esquema de Víctor Rivero durante el 2025. Silva estuvo a préstamo en Limache, donde dejó una excelente impresión por su despliegue y capacidad técnica, sumando minutos valiosos que incluso lo llevaron a anotarle un gol a Universidad de Chile. Su rendimiento fue tan alto que el cuerpo técnico limachino ya solicitó formalmente realizar las gestiones para asegurar su continuidad.

Ante este escenario, la dirigencia del ‘Cacique’ ve una oportunidad de oro. En lugar de desembolsar la totalidad de los 700 mil dólares que Limache exige por el 70% (o 80% según otras fuentes) del pase de ‘Popín’, en Macul evalúan incluir la ficha de Bastián Silva como moneda de cambio para amortiguar el costo de la operación y convencer al equipo de la Región de Valparaíso.

Popín Castro se acerca más a Colo Colo: los Albos buscarían una nueva fórmula para quedarse con el goleador del cuadro ‘Tomatero’.

Desde el punto de vista económico, la jugada hace sentido en Pedrero. Según el sitio especializado Transfermarkt, el formado en la tienda alba está avaluado en unos 300 mil dólares. Si se suma esta valoración a los 250 mil ofrecidos inicialmente, la propuesta total de Colo Colo escalaría hasta los 550 mil dólares, quedando mucho más cerca de las pretensiones económicas de César Villegas, presidente de Limache.

En Limache no quieren desprenderse del canterano de Colo Colo

La necesidad de Víctor Rivero por contar con Silva para el proyecto 2026 le entrega a Colo Colo una posición de negociación privilegiada. En Limache saben que reemplazar a un volante de la proyección y conocimiento del sistema que tiene el canterano albo no será tarea fácil, por lo que un “trueque” o una venta compartida asoma como una solución beneficiosa para ambas instituciones.

Por su parte, Daniel Castro se mantiene expectante. El ariete de 31 años ya dio señales de su interés por vestir la camiseta alba al ser visto recientemente realizando chequeos médicos en la Clínica Meds. Aunque su contrato con el cuadro cervecero expira recién en 2027, la presión de dar el salto al club más grande del país y la inclusión de Silva en la mesa de diálogo podrían acelerar su llegada al Monumental.

Las próximas horas serán cruciales para definir si Blanco y Negro decide formalizar esta nueva propuesta. Con un presupuesto austero para la próxima temporada, el uso de “monedas de cambio” de calidad como Bastián Silva se perfila como la única vía real para que el Popular logre quedarse con los goles del uno de los delanteros más codiciados del mercado local.

