Mientras el plantel de Colo Colo se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Serie Río de la Plata ante Peñarol, en las oficinas de Blanco y Negro juegan un partido aparte. Y es que este jueves, la reunión de directorio definirá si aprueba o no la venta de Lucas Cepeda al Elche de España.

El extremo izquierdo tendría todo listo para partir al fútbol europeo tras varias semanas de incertidumbre. Es por esa razón que el directorio de ByN encabezado por Aníbal Mosa también definirá la búsqueda de un reemplazante para el formado en Santiago Wanderers, quien en el mercado anterior pudo partir a River Plate.

Lucas Cepeda con las horas contadas en Colo Colo (Photosport).

Movidas Colo Colo: ¿Se acerca Bruno a Macul?

Ante ese panorama varios nombres han comenzado a surgir en la baraja de naipes del Cacique. En las últimas horas surgió la opción del argentino chileno Lautaro Pastrán e incluso también se habló de Víctor Dávila. Sin embargo, el medio partidario Dale Albo se la jugó con un viejo deseo del club: Bruno Barticciotto.

“Cada vez que el Popular busca reforzar su ataque, aparece el nombre de Bruno Barticciotto, jugador que pertenece a Talleres de Córdoba y es hijo de uno de los máximos ídolos del club, razón por la cual suele ser vinculado al plantel”, indican en el citado medio.

En esa línea, la publicación señala que la opción de fichar al hijo del Barti, “genera una evaluación positiva en sectores de la directiva de Blanco y Negro, donde consideran que podría aportar manera importante al equipo”.

Sin embargo la tarea no está nada de sencilla y que prácticamente podrían echar por tierra la opción de Morón, Mosa y compañía: “Primero, el técnico de Talleres, Carlos Tévez, cuenta totalmente con el delantero de 24 años. Segundo, los casi US$3 millones que pedirá el club cordobés para venderlo”, lanza Dale Albo.

