Colo Colo vive días claves para cerrar su periodo de contrataciones en el mercado de fichajes. Tras una reunión del directorio de Blanco y Negro, donde se aprobó la llegada del defensa uruguayo Javier Méndez, ahora el Cacique iría por dos delanteros para reforzar la zona ofensiva y acompañar a Javier Correa.

A pesar de los rumores que vinculaban a Damián Pizarro con un posible regreso a Macul para relanzar su carrera tras sus opacos pasos por el Udinese y Le Havre, la opción se ha enfriado drásticamente. Aunque el jugador tendría decidido volver a vestir la camiseta alba, para la concesionaria de Blanco y Negro su fichaje ha dejado de ser una prioridad en este mercado.

Damián Pizarro se aleja de Colo Colo (Photosport).

Damián Pizarro “no es opción”

Tras la reciente reunión de directorio de Blanco y Negro, desde el programa DaleAlbo AM revelaron que llegada del centrodelantero está lejos de concretarse a corto plazo.

“Me parece que el ‘9’ no estará hoy ni mañana y, tal vez, ni esta semana. Se resolverá la próxima, salvo que ocurra algo milagroso”, explicaron en el matinal albo donde además advirtieron que un suceso de última hora podría cambiar radicalmente el destino del atacante, alejándolo nuevamente del “Cacique”.

Luego de algunas versiones que daban por cerrada la llegada de Pizarro, el periodista Edson Figueroa aseguró que “desde el interior de Blanco y Negro me dicen que no es cierto y que no creen que ocurra, quitándole piso diciéndome que no es opción“.

Asimismo, aseguraron que el técnico ha solicitado evitar contrataciones apresuradas para enfocarse en nombres de mayor jerarquía que aún no han trascendido públicamente. Para concretar este salto de calidad en la ofensiva, la dirigencia estaría esperando el ingreso de nuevos recursos económicos que permitan asegurar un refuerzo de peso internacional.

En resumen…