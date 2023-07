En Europa se mueve el mercado de fichajes con miras a la temporada 2023/2024. Uno de los jugadores de Colo Colo que llama la atención es Damián Pizarro, quien a sus 18 años fue titular en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Uno de los interesados es el Unión Saint-Gilloise de Bélgica, que competirá en la UEFA Europa League. Jorge “Coke” Hevia informó que el cuadro belga efectuó una oferta muy alta y que solicitó 10 millones de dólares.

“¿Se acuerdan del Union Saint-Gilloise por Damián Pizarro? Hay una oferta altísima para ByN me comentan desde Bélgica, al estilo Osorio”, reportó el periodista a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, de acuerdo al reporte de Hevia, la propuesta no fue aceptada. “Pero quieren 10 verdes en ByN…yo no entiendo la verdad. Seguiré reporteando. Parte del directorio de ByN no puede creerlo”.

Damián Pizarro interesa al Union Saint-Gilloise (Foto: Photosport)

En el caso de Darío Osorio de acuerdo, de acuerdo a lo que se reportaba en su momento, las ofertas rondaban entre seis y siete millones de dólares, por lo que lo informado no era una propuesta menor.

La última gran venta de los albos fue Pablo Solari, por quien River Plate pagó 5 millones de dólares. En aquella ocasión los albos se resguardaron un 32% del pase para una futura venta.