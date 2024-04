En Colo Colo siguen masticando la rabia de lo que fue la amarga igualdad sin tantos ante Alianza Lima por la Copa Libertadores, la que de cierta forma fue un baldazo de agua fría para los ‘Albos’ pensando en su deseo de avanzar a la próxima ronda.

Por esto, el ex futbolista, Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y desmenuzó lo que dejó este partido para Colo Colo, en el que remarcó de la gran falencia que tiene hoy en día el equipo de Jorge Almirón y le puso cierta defensa a Guillermo Paiva.

“Yo siento que a Colo Colo le falta ese goleador, ese jugador de área netamente y no digo que Paiva no lo sea, él es un jugador distinto al típico goleador, a mi me encanta Paiva, creo que es un tremendo delantero, es más cada vez que lo veo le encuentro muchas virtudes, pero yo siento que es un segunda punta”, partió señalando Rivarola.

Sosteniendo su punto de vista, el ídolo azul manifiesta que el atacante paraguayo es un jugador de grandes condiciones y que es un gran aporte para el equipo de Almirón, pero que no es el ‘killer’ que los ‘Albos’ necesitan, ya que encuentra que no es un centro delantero neto.

Paiva no ha podido aportar con muchos goles en Colo Colo | Foto: Photosport

“Él no es un jugador de área, que puede hacer goles claramente y a lo mejor va a hacer muchos goles, porque tiene técnica, tiene cabezazo, se mueve muy bien, pero no es ese jugador de área neto que los equipos grandes necesitan“, declaró.

Finalmente, Rivarola encendió las alarmas por la preocupante situación que puede comenzar a cargar con Guillermo Paiva, quien se puede llenar de críticas por su falta de efectividad frente a la portería debido al problema que ha tenido con el gol Colo Colo.

“Ahora va estar lesionado Paiva, pero en un par de partidos más que Paiva no haga un gol, se le va empezar a cuestionar siendo un muy buen jugador, pero se le va a cuestionar por los goles, no por que sea bueno o mal jugador, jugador es y es un buen jugador”, concluyó.