El defensa Alan Saldivia ya se despidió de Colo Colo y emprendió rumbo a Brasil, para fichar en el Vasco Da Gama, luego que se aprobara su venta con una importante cifra, tras una tercera oferta del equipo brasileño.

Este martes el jugador de 23 años aterrizará en Río de Janeiro para someterse a la revisión médica, mientras que en paralelo, el directorio de Blanco y Negro cumple con el último trámite: el visto bueno a su salida.

Se hablaba que la oferta de Vasco era de 1,8 millones de dólares por el 70% de su pase, pero esta jornada el periodista brasileño Venê Casagrande aclaró los porcentajes y el monto final.

“El Vasco ha acordado el fichaje de Alan Saldivia, procedente del Colo-Colo. El club cruzmaltino comprará el 50% de los derechos del defensa y tendrá una opción de compra por un 20% adicional”, informó a través de su cuenta de X.

Más tarde, en SBT Rio, indicó que el Gigante de la Colina habría pagado un millón y medio de dólares a Colo Colo, cifra que sería levemente menor a la que se había conocido anteriormente.

Captura de la publicación de Venê Casagrande en X.

Cabe recordar que además del zaguero uruguayo, en las últimas horas Colo Colo tiene la salida del volante Vicente Pizarro que parte a Rosario Central y del delantero Salomón Rodríguez que fue cedido al Montevideo City Torque.

