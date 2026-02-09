En enero de 2026, el defensor uruguayo Alan Saldivia dejó Colo Colo rumbo a Vasco da Gama, con una maleta llena de sueños, y desde entonces ha mostrado solidez y carácter en el fútbol brasileño.

En el cierre de la fase grupal del Campeonato Carioca 2026, pese a algunas complicaciones físicas, Saldivia fue titular y figura en el tremendo triunfo 2-0 del Gigante da Colina sobre Botafogo, consolidándose como una pieza importante del equipo.

Su adaptación en Brasil ha sido seguida de cerca por los hinchas del Cacique, quienes celebran su crecimiento en un contexto más competitivo y exigente que el chileno.

Alan Saldivia alcanzó a disputar 95 partidos con la camiseta del conjunto Popular | FOTO: Felipe Zanca /Photosport

Alan Saldivia recibe elogios de Fernando Diniz en Brasil

Tras el cotejo ante el Fogao, el charrúa de 23 años recibió elogios directos del DT Fernando Diniz, quien destacó sus cualidades tanto dentro como fuera del campo.

“Es un jugador con el que tengo una expectativa muy positiva. Vi muchos partidos de él en Colo Colo, jugamos en contra y partidos difíciles de Libertadores”, señaló Diniz ante la pregunta de AS Chile, destacando la experiencia que el defensor trae desde el fútbol chileno.

Además, el estratega resaltó las características que hacen de Saldivia un jugador clave en su equipo: “Es muy fuerte en los duelos, muy rápido, tiene presencia -que es una característica importante en nuestro equipo- y es de los que hablan, tiene buen liderazgo”, concluyó.

En síntesis…