Jean Meneses regresó al fútbol chileno para fichar por Deportes Limache tras 7 años en el extranjero. El quillotano realizó su debut, con gol incluido, en la derrota por 3-2 frente a Coquimbo Unido por la semifinal de la Supercopa.

Luego de la caída con el conjunto pirata, el formado en San Luis, reveló que una de las razones de su regreso fue principalmente por su familia. Lo cual llevó al delantero a jugar por tercera vez en un equipo chileno.

El campeón con León, cuenta con pasos por San Luis de Quillota y Universidad de Concepción, equipo desde donde dio el salto al extranjero.

En conversación con La Tercera, el jugador contó que vivió un duro momento durante su estadía en Vasco da Gama: “Estaba la oferta de Vasco. Pero la única traba era que me tenía que llevar otra persona, que no era mi representante. Me pidieron que no se metiera en la negociación por el tema comisión y todo eso”.

En aquel momento todo se comenzó a tornar extraño en la carrera del ex seleccionado chileno. Lo cual lo llevaría a mostrarse incómodo con la situación.

Jean Meneses volvió al fútbol chileno

“A los dos meses de haber llegado a Río de Janeiro, me busca esta persona que me llevó y me dice: ‘oye, ¿sabes qué? ahora te toca pagar una comisión’. Yo le dije, ‘¿Comisión de qué? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es?'”, declaró el delantero.

“Hablamos con mi representante y le dimos un porcentaje para que el tipo se quedara tranquilo y no molestara. Recibió el dinero y me amenazó: ‘te voy a demandar, no vas a jugar y te van a hacer la vida imposible’. Yo le dije que hiciera lo que quisiera, que cuando llegara el tiempo hablaría”, cerró el ex Toluca.

¿Cómo le fue a Meneses en Vasco Da Gama?

Jean firmó en agosto de 2024 en el conjunto brasileño. Durante su estadía hasta fines de 2025, el extremo solo alcanzó a jugar 15 partidos en los que no logró anotar ni asistir.

