Este martes hubo una noticia que remeció a todo Colo Colo y no tiene que ver con el mercado de fichajes ni con la inminente venta de Lucas Cepeda al Elche. Es más, tampoco es en materia deportiva.

Se trata de la oferta que presentó Aníbal Mosa para comprar otro 30% de la propiedad de Blanco y Negro, para así pasar a tener el control total de la sociedad anónima.

Así lo dio a conocer PULSO detallando la comunicación enviada a la bolsa informando el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), con la idea de alcanzar el 66% de la propiedad de la concesionaria.

Y la primera reacción que hubo desde la interna de la institución fue la del presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, que en medio de la pretemporada del Cacique en Uruguay, confirmó aquella información.

“Nos enteramos formalmente por la publicación en medios de circulación nacional. Lo hemos confirmado esta jornada. La verdad que ante esta acción reaccionamos con cautela. Es un proceso en que no hay injerencia del Club Social y Deportivo Colo Colo, que puede extenderse hasta por un mes e incluso más”, comenzó diciendo.

Eso sí, el periodista de profesión indicó que este hecho es de total relevancia para la corporación, ya que podría ser una señal de transición para el traspaso de poder definitivo al CSD Colo Colo que debería darse en 2035.

“Ahora bien, por cierto, nos interesa de sobremanera, más aún a nueve años del término del contrato de concesión vigente, donde además ustedes recordarán que vamos a pasar a controlar como club el 50 o el 99% de la propiedad de Blanco y Negro, según se pague la deuda fiscal”, explicó Valladares.

“Vamos a estar muy atentos. A nuestro entender, ya se va inciando a esa transición hacia el cambio de la propiedad”, sostuvo quien también fue presidente de ByN entre 2021 y 2022.

Edmundo Valladaeres ha sido aliado de Aníbal Mosa en este último año en Colo Colo. (Foto: Photosport)

En síntesis