Este jueves se dieron a conocer más detalles del proyecto de remodelación del Estadio Monumental, luego que la semana pasada el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo haya revelado que existen dos maquetas.

El propio Edmundo Valladares conversó esta jornada con ESPN Chile, donde dio a conocer las novedades que tienen en la comisión que está intentando sacar adelante este sueño colocolino, donde están buscando la empresa que se haga cargo de traer los recursos.

“En este minuto se está en conversaciones, se está evaluando respecto a empresas de mucho prestigio a nivel mundial que puedan trabajar en la búsqueda del naming rights y recursos para poder llegar a completar este proyecto”, comenzó diciendo.

“Hemos tratado de ponerle acelerador, hemos tratado de ojalá avanzar de una forma un poco más rápida y esto ha sido conjuntamente con los integrantes de la mesa de la Comisión Estadio. La idea es que ojalá prontamente se pueda tener alguna determinación respecto a quién va a buscar los recursos para concretar el sueño de Colo Colo”, añadió en la misma línea.

El CSD Colo Colo no quiere ceder en la capacidad

Pero lo más llamativo hasta el momento, es que en el CSD Colo Colo tienen clara su postura sobre cuál de las dos maquetas elegir, pues quieren la de 60 mil espectadores y no la alternativa que se les propuso de 51 mil.

“Y respecto al tema de que si es una o dos maquetas, efectivamente se nos presentaron dos alternativas. Ahora bien, creo que lo más importante acá es que podamos trabajar siempre con un horizonte, y ese horizonte al menos para nosotros es de poder tener ojalá la alternativa de la mayor capacidad, que es de los 60 mil espectadores”, indicó Valladares.

“Creemos que es un buen piso para Colo Colo, no solo en lo deportivo, no solo en lo comercial para la institución, sino que también abre posibilidades distintas en cuanto a albergar otro tipo de espectáculo a nivel mundial. Entonces, creemos que hay que apuntar para allá, dada la base que tiene Colo Colo, dada los millones de seguidores que tiene nuestro club. Y como te digo, se está trabajando, esperamos acelerar”, añadió el periodista de profesión.

Finalmente, el timonel de la corporación hizo un llamado a solo dar información concreta al respecto, para no jugar con la ilusión de los hinchas colocolinos.

“Yo creo que lo importante ahora también es que las noticias que se vayan dando sean de hechos concretos. Así que sí, darle la tranquilidad a los socios, los hinchas de Colo Colo, que al menos estamos trabajando con mucha intención, con mucha motivación para que esto ojalá se pueda concretar”, concluyó.

Edmundo Valladares entrega su postura sobre el nuevo Estadio Monumental. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis