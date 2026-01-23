En el mundo Colo Colo ha generado muchas dudas la cifra que aceptó Blanco y Negro para la venta del futbolista Lucas Cepeda al Elche de España, quien era uno de los mayores activos del cuadro popular.

Ayer (jueves) el directorio le dio el visto bueno a la salida del extremo de 23 años, por 2,2 millones de euros por el 70% del pase, lo que en dólares serían 2,6 millones de la moneda estadounidense.

Este monto está muy lejano al que se esperaba en algún momento, donde el piso era de cinco millones de dólares. Es más, la venta de Cepeda quedó lejos de otras que ha tenido el Cacique en el último tiempo, como Pablo Solari y Damián Pizarro.

Pero en medio de la polémica, salió a aclarar la situación el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, que este viernes conversó con los medios a la salida del Estadio Monumental, donde dio a conocer una variante importante.

“Lucas es un gran jugador, nos hubiese gustado mantenerlo por el mayor tiempo posible, tuvo muy buenas temporadas en Colo Colo y es un jugador que puede dar mucho más. Nos alergramos por él y esperamos que le pueda ir muy bien, a Colo Colo le entregó varias cosas positivas, los jugadores tienen que seguir desarrollándose”, comenzó diciendo.

Luego, dio a conocer lo que conversó con los directores del CSD Colo Colo que son parte del directorio de ByN, donde todo habría estado predemitado por la cláusula de salida.

“La gente se entiende que pueda considerar que es un bajo precio, pero existe cláusula de salida, hay documentación que está firmada con anterioridad. Cuando existe una cláusula, esa clásuula se tiene que respetar, por lo tanto me parece que en lo económico no hay mucho que hacer cuando hay acuerdos previos”, reveló Valladares.

“Pero me quiero quedar con que probablemente era el momento para que Lucas saliera, llega una oferta, hay cláusula y en ese sentido el jugador considera que es un momento importante para salir. Llegó una oferta y es lo que había que hacer, no había que ejecutarla, no hay formas de poder retener cuando llegan ofertas de esta manera. No es un tema negociable en definitiva”, agregó.

La importancia que Colo Colo se quede con un porcentaje del pase

Finalmente, quien también fue presidente de la sociedad anónima entre 2021 y 2022, enfatizó en la importancia de mantener un porcentaje del pase de Cepeda pensando en una futura venta mayor.

“Es muy distinto entregar un 100% a mantener un 30%, algún porcentaje. Según lo que hemos podido conversar con los directores de Blanco y Negro, efectivamente Lucas es un jugador que tiene un potencial. Uno pensaría que jugando como él juega, le puede ir bien o muy bien ahí en el Elche, y lo más seguro es que tenga otra posibilidad. Por lo tanto, creo que para Colo Colo que se conserve un 30% por parte de Blanco y Negro, es interesante”, cerró el periodista de profesión.

Edmundo Valladares salió a explicar la venta de Lucas Cepeda. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

