Uno de los grandes proyectos que anunció Colo Colo en su Centenario fue la remodelación completa del Estadio Monumental. El recinto de Macul necesita una reestructuración y rediseño urgente luego de los graves acontecimientos ocurridos este año. Sin embargo con el correr de los meses el proyecto parece haber quedado en un volador de luces y las obras ni siquiera han comenzado.

El presidente del Club Social y Deportivo de Colo Colo, Edmundo Valladares se refirió a esta situación. El representante de los socios del club abordó varios temas entre ellos la remodelación del Monumental luego que en el Superclásico un hincha falleciera tras caer desde el techo del recinto.

“Lo que ocurrió ahí fue lamentable, como lo hemos dicho. Fallece una persona, desgraciadamente ocurre un accidente, hay que sacar lecciones, el autocuidado, la responsabilidad individual es clave. Pero, por cierto, tenemos que avanzar mucho más en las mejoras, nosotros como Club Social nos hemos tratado de insertar con nuestros representantes en Blanco y Negro de la autogestión, de que eso avance”, señaló Valladares.

En esa línea, el dirigente agregó que “también hemos trabajado con eventos masivos con público, nos han invitado a sentarnos en esa mesa. Queremos tratar de estar en todos los espacios para tratar de aportar e incidir y obviamente que con eso va la remodelación del estadio. Parece que eso queda como una deuda pendiente, pero queremos que en eso también se pueda avanzar”.

¿Renovará su estadio Colo Colo? (Photosport).

¿En qué está la remodelación del Monumental?

Respecto al proyecto de un nuevo estadio en Pedrero, Valladares apuntó que “en ese sentido, como Club Social, estamos abiertos a trabajar conjuntamente, en este caso con Blanco y Negro, porque es algo que necesita la institución, lo necesita nuestra gente y ya es tiempo que nos pongamos a la vanguardia como tiene que ser Colo Colo”.

Por el momento, el dirigente de los socios dejó entrever que el proyecto sigue en pausa: “Hemos conversado para que lo podamos retomar prontamente y esperamos que así pueda suceder en las próximas semanas. Esperamos que pueda haber algunas novedades al respecto”, cerró.