Con el cierre del 2025, Colo Colo ya comienza a delinear lo que será su plantel para la temporada 2026, en la que el club buscará volver a ser protagonista a nivel local e internacional. Hasta ahora, los albos aseguraron dos incorporaciones antes de fin de año: Matías Fernández Cordero y el central uruguayo Joaquín Sosa, ambos destinados a fortalecer la zona defensiva del equipo.

Sin embargo, en Macul saben que el trabajo aún no termina. La dirigencia de Blanco y Negro tiene como prioridad reforzar la ofensiva, especialmente el puesto de centrodelantero, por lo que en las últimas semanas han comenzado a circular varios nombres tanto del extranjero como del medio local.

Entre las alternativas foráneas aparecen Robert Morales y Luciano Vietto, mientras que a nivel nacional han tomado fuerza las opciones de Damián Pizarro y Daniel ‘Popín’ Castro. Precisamente este último ha sido uno de los nombres más comentados, luego de que se conociera que Colo Colo ya realizó una oferta formal para quedarse con sus servicios.

Popín Castro sigue siendo jugador de Deportes Limache… por ahora (Foto: Photosport)

Dicha propuesta, que contemplaba el pago de 250 mil dólares más el pase de tres futbolistas, fue considerada insuficiente por Deportes Limache, club dueño de la carta del delantero. Esto dejó en evidencia que las posturas entre ambas instituciones aún están bastante alejadas.

¿Qué respondieron a Colo Colo desde Deportes Limache?

En este contexto, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, se refirió al futuro del atacante en conversación con Radio Cooperativa, siendo enfático en su postura. “Dani está con nosotros. Fue presentado como parte del 2026, pero no hay nada cerrado con ningún club”, afirmó el dirigente, dejando claro que, hasta ahora, ‘Popín’ sigue siendo jugador del equipo ‘Cervecero‘

Además, desde el cuadro conocido como el ‘Tomate Mecánico’ fijaron sus condiciones para negociar. Limache estaría exigiendo cerca de 700 mil dólares por el 80% del pase de Popín Castro, cifra que complica a Colo Colo considerando el presupuesto acotado con el que cuenta la concesionaria para reforzar el plantel de cara al 2026.

De esta manera, el ‘Cacique’ deberá seguir evaluando alternativas y negociando si quiere cerrar un nuevo refuerzo ofensivo. Mientras tanto, en Deportes Limache se mantienen firmes en su postura, respaldados por las palabras de su presidente, quien insiste en que, por ahora, el delantero continúa siendo parte del proyecto del club para la próxima temporada.

DATOS CLAVE

Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa son los dos primeros refuerzos confirmados para 2026.

Deportes Limache rechazó una oferta de 250 mil dólares y tres jugadores por Castro.