El amistoso entre Colo Colo y Olimpia por la Serie Río de La Plata dejó varias lecturas para el director técnico Fernando “Tano” Ortiz, especialmente en una etapa de pretemporada donde el objetivo principal es probar variantes y sacar conclusiones de cara a la temporada 2026.

Una de las decisiones que más llamó la atención fue la utilización de Arturo Vidal como defensor central durante el encuentro ante El Decano, una posición poco habitual para el “King”, pero que el DT argentino decidió explorar en este inicio de año, considerando su experiencia, lectura de juego y liderazgo dentro del campo.

La actuación del bicampeón de América no pasó inadvertida y abrió el debate en torno a su rol, su ubicación en la cancha y también a su actual estado físico, especialmente tomando en cuenta su edad y la exigencia que implica adaptarse a una zona defensiva ante rivales con mayor recorrido.

Sebastián Roco pone el foco en el estado físico de Arturo Vidal

Quien se refirió sin rodeos al presente de Vidal fue Sebastián Roco, exdefensor y actual panelista de La Metro FM, quien analizó su rendimiento como zaguero central y apuntó directamente a su preparación física.

“Arturo, con la inteligencia que tiene, él tiene que determinar que en esa posición no puede jugar en línea con sus compañeros. Tiene que jugar dos o tres metros más atrás, cosa que si hay una pelota al espacio, esos metros le permitan hacer una cobertura o un cierre. Él nació jugando de central, pero con otro físico”, señaló.

Arturo Vidal recibió ciertas críticas de los hinchas albos por su lentitud en un par de jugadas | FOTO: FocoUy/Photosport

Sin embargo, el análisis más llamativo vino después, cuando Roco puso énfasis en el trabajo físico del volante albo. “Me puede llamar su preparador físico, pero ¿sabes qué creo? Arturo Vidal está sobreentrenado. A esta edad, donde él tiene que minimizar algunos gastos, yo lo veo que se entrena muy bien, hace fuerza, estabilidad, pero lo veo cansado”, sentenció, abriendo un debate que seguramente seguirá generando reacciones en el mundo albo.

En síntesis…