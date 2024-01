Sebastián Roco carga contra Marcelo Díaz tras la victoria de la U: "Fue el único que no me calzó con la intensidad"

El entrenador argentino Gustavo Álvarez tuvo un debut de ensueño al mando de la Universidad de Chile, pues su equipo gustó, goleó y ganó por 4 a 0 a la Unión Española, amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Santa Laura.

Uno de los grandes hitos que se vivió en este compromiso que se desarrolló en el recinto de la comuna de Independencia fue el retorno de Marcelo Díaz a la U tras largos 12 años jugando en el extranjero.

Y es que Carepato se robó todas las miradas de los fanáticos del Chuncho y fue uno de los más aplaudidos de la tarde, tanto así que tras el pitazo final el capitán azul se acercó a la barra del Bulla y cantó las canciones azules junto a Los de Abajo.

Marcelo Díaz vibró en su reestreno con la camiseta de la U | Marcelo Hernandez/Photosport

SEBASTIÁN ROCO SE REFIERE AL REDEBUT DE MARCELO DÍAZ EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

No obstante, hay un ex futbolista que no quedó para nada conforme con el rendimiento del bicampeón de América con la Roja y es Sebastián Roco, ex zaguero central.

“Quiero ser súper claro. Está el sistema por sobre los jugadores y el sistema que trató de implementar en el equipo A y equipo B está por sobre los futbolistas, el único que no me calzó en la intensidad fue Marcelo Díaz”, manifestó en el programa Con Camiseta del Diario La Hora.

Vale destacar que tras el pitazo final Díaz afirmó a los diversos medios de comunicación que ha podido resistir de buena manera a lo que han sido los trabajos del equipo laico.

¿Contra quién arranca la U el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal el día domingo 18 de febrero a las 18 horas, sujeto a confirmación por parte de las autoridades. El compromiso marcará el retorno de la U al Estadio Nacional.