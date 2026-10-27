El ídolo de Colo Colo salió en defensa del actual capitán de los albos, en medio de la discusión de su renovación para el 2027.

Un verdadero problema tienen en Colo Colo y que está tensionando las relaciones entre Arturo Vidal y la dirigencia de Blanco y Negro, esto a raíz de la decisión de no renovar los contratos hasta el término de la temporada.

El propio King dio a conocer su incomodidad sobre esta situación el pasado domingo, tras el empate 1-1 con Palestino en el Estadio Santa Laura.

En medio de esta demora, salió a respaldar al volante de 39 años el ídolo albo Esteban Paredes, quien fue su compañero en la Selección Chilena y conoce de memoria la interna del cuadro popular.

En conversación con Mundo Cracks, el Tanque lanzó un dardo a ByN: “La verdad que me parece lamentable, por ahí se podría haber definido a mitad de año y donde está incierto hoy día el futuro de él, por todo lo que le ha entregado a Colo Colo, me parece irrespetuoso de parte de la dirigencia”.

“Si le comunicaron eso de poder verlo cuando termine el campeonato, también es una manera de que los dirigentes tengan ese plan”, añadió.

Arturo Vidal termina contrato con Colo Colo en diciembre. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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Respecto a la supuesta rebaja salarial que le propondrían a Vidal, Paredes no quiso adentrarse en el tema monetario.

“No me meto en tema monetario, tiene que ver la dirigencia si por ahí tienen el presupuesto para el otro año. Sabemos que es un jugador importante, pero ahí ya no me puedo meter en las arcas de Colo Colo”, concluyó el máximo goleador en la historia del fútbol chileno.

En síntesis

Blanco y Negro: Retrasó la renovación de Arturo Vidal hasta el término de la temporada.

Retrasó la renovación de Arturo Vidal hasta el término de la temporada. Esteban Paredes: Calificó de irrespetuosa la demora de la dirigencia en Mundo Cracks.

Calificó de irrespetuosa la demora de la dirigencia en Mundo Cracks. Empate 1-1: Arturo Vidal expresó incomodidad tras igualar con Palestino el pasado domingo.