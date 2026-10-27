Este martes en Colo Colo dieron un importante paso y abrocharon la estadía de un delantero que dará que hablar en el futuro.

Mientras que en Colo Colo no se apuran con las renovaciones de contratos de figuras como Arturo Vidal o el entrenador Fernando Ortiz, en Blanco y Negro sí se han apurado con asegurar a sus nuevas promesas.

Este martes el Cacique abrochó la estadía del delantero Pierre Allende de 16 años, quien ya debutó en el fútbol profesional bajo las órdenes del Tano Ortiz en la Copa Chile.

El canterano sumó minutos en la fase de grupos contra Deportes Recoleta y también en los octavos de final ante Audax Italiano.

Ante su gran proyección, en el cuadro popular decidieron hacerle su primer contrato profesional, al igual como lo hicieron con Gedeón Díaz o Amaro Delgado.

El acto se llevó a cabo esta jornada en la sala de prensa del Estadio Monumental, encabezado por el gerente deportivo Daniel Morón y el director de fútbol Jaime Pizarro. Así lo dieron a conocer en las redes sociales de Colo Colo.

“¡Pierre Allende firmó su primer contrato profesional! Nuestro delantero, formado en el Fútbol Joven de Colo Colo, dio un importante paso en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el Cacique”, comunicaron.

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“¡Que este sea el comienzo de una gran historia defendiendo estos colores!”, completaron en la publicación de Instagram.