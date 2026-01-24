En Colo Colo salen al mercado de fichajes en búsqueda de un quinto refuerzo para el equipo que dirige Fernando Ortiz, esto tras la venta de Lucas Cepeda al Elche de España.

En Macul no quieren seguir despotenciando el plantel que este año solo competirá en el plano local, tras una desatrsosa temporada 2025.

Por el momento hay varios nombres en la carpeta de Blanco y Negro, todos nacionales, pese a que el Cacique tiene un cupo de extranjero disponible.

Hasta esta jornada, se sabía del interés del cuadro popular en Diego Valdés, Víctor Dávila y Pablo Aránguiz. Pero en las últimas horas apareció una cuarta opción para sumar a la lista.

Según dio a conocer el periodista Edson Figueroa de Dale Albo, Se trata del extremo Maximiliano Gutiérrez de 21 años, quien pertenece a Huachipato.

Colo Colo pone sus ojos sobre Maxi Gutiérrez. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

El puntero por derecha ya había estado en el radar de Colo Colo anteriormente, pero también estuvo cerca del archirrival de los albos: Universidad de Chile.

El oriundo de Chiguayante tiene contrato con los Acereros hasta 2027, pero los albos están interesados en un préstamo. Cabe recordar que es formado en Huachipato y suma dos títulos con la usina: Campeonato Nacional 2023 y Copa Chile 2025.

Consignar que hasta el momento Colo Colo tiene cuatro refuerzos para este 2026: Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.

