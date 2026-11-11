El detalle clave que convertiría a Diego Valdés en el primer refuerzo de Colo Colo 2027

Varios factores allanarían el camino para que el volante chileno se transforme en el gran fichaje de Colo Colo para el 2027.

Colo Colo ya comienza a proyectar la temporada 2027 y uno de los nombres que aparece con mayor fuerza en la carpeta de Blanco y Negro es Diego Valdés. El mediocampista de Vélez Sarsfield es la gran obsesión del Cacique para reforzar el plantel de Fernando Ortiz, con el objetivo de competir en la Copa Libertadores.

Según informó ADN Deportes, el exseleccionado chileno es un viejo anhelo de los albos y el propio futbolista ya le habría manifestado a su entorno que no tiene intenciones de continuar en el fútbol argentino.

Diego Valdés ya habría comunicado a su entorno que no seguirá en Argentina (Getty Images).

Los detalles que allanarían el camino de Valdés a Macul

En ese escenario, y de acuerdo a información de Bolavip Chile, hay tres factores que podrían facilitar su llegada al Estadio Monumental.

El primero tiene relación con su situación contractual. Aunque a Valdés todavía le resta un año de vínculo con Vélez, el club mantiene una importante deuda económica con sus jugadores, por lo que el volante estaría dispuesto a resignar ese dinero para facilitar su salida.

A eso se suma que el chileno es uno de los futbolistas con contrato más alto del plantel, precisamente un tipo de vínculo del que la institución argentina buscaría desprenderse para aliviar sus finanzas. La crisis económica del club quedó en evidencia hace algunas semanas, cuando el plantel llegó al partido ante Tigres en sus vehículos particulares y sin indumentaria oficial, como medida de protesta por los pagos pendientes.

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El tercer elemento es el escenario dirigencial de Vélez. La próxima semana se realizarán elecciones en el club y se producirá un cambio de autoridades, lo que podría abrir una nueva etapa en la planificación del plantel.

Así, el complicado panorama de Diego Valdés en Argentina podría ser una puerta de salida que podría alimentar la ilusión alba de convertirlo en el primer refuerzo de Fernando Ortiz para 2027.

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En síntesis…