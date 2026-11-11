Aníbal Mosa acaba con el misterio y define el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo: “Depende de…”

El mandamás del 'Cacique', Aníbal Mosa despejó las dudas sobre el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo.

En Colo Colo pasa a segundo plano hoy en día lo que es la celebración del título, en donde los ‘Albos’ ahora ponen el foco en lo que será la temporada 2027, en la que ya trabajan en el tema de renovaciones, tema que ha generado bastante polémica en el club.

En esta jornada, el presidente del ‘Cacique’, Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación y se refirió a la polémica sobre el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo, en la que el mandamás explicó con firmeza la situación con el ‘King’.

“Tenemos buena relación con Arturo, estuvimos conversando de hecho en la fiesta. Hay gente que quiere instalar un quiebre entre él y yo, lo que no es verdad”.

“No se olviden que yo fui el que más peleó porque llegara en 2024. Yo le renové a Arturo Vidal. Sé la clase de jugador y la magnitud que tiene. Tengo el mayor respeto por él, pero también debo tener una mirada institucional”, comenzó señalando Mosa.

Agregando a esto, el mandamás de Colo Colo volvió a dejar en claro que primero buscará sentenciar que será del futuro de Fernando Ortiz y luego, comenzará a analizar la situación con los jugadores de cara al 2027.

Mosa habla del futuro de Vidal | Foto: Photosport

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“El técnico primero. Después nos sentaremos con Arturo y los jugadores para ver cómo viene el 2027. Yo no me he imaginado nada, no me lo imagino. Vamos a conversar por supuesto, pero primero con el técnico. Arturo es muy importante, pero debemos tener una visión de institución. Renovar al entrenador, preguntarle qué tiene en la cabeza y ante eso, conversaremos con los jugadores”, declaró.

Siguiendo con su explicación, el empresario dejó más que claro que la posibilidad de que Arturo Vidal siga en Colo Colo, hoy depende netamente de lo que pueda decidir Fernando Ortiz.

“Lo de Vidal depende de Fernando (Ortiz), de la dirigencia y del mismo Arturo. Esto siempre lo hemos sacado adelante entre todos. Debemos quedarnos con la alegría de haber obtenido un título que esperábamos desde 2024″, remarca.

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Finalmente, Mosa descartó cualquier tipo de polémica con el plantel de Colo Colo ante este escenario de las renovaciones, en la que pide calma sobre esta situación, la que esperan poder llevar sin prisas.

“No existe ningún tipo de fisura entre el plantel, la dirigencia y el técnico. Somos una institución alegre, volvieron a los entrenamientos y vamos a un amistoso con Racing en Concepción. No han pasado ni 48 horas desde que levantamos la copa y estamos hablando de esto”, cerró.